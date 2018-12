Auto contromano! Morti 4 ragazzi di Tirano, 1 donna di Bologna e 1 uomo di Como

L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500 X, mentre i giovani si trovavano su una Panda. I due veicoli si sono poi incendiati, senza lasciare scampo ai sei passeggeri. Sono 6 i morti, a bordo della Fiat Panda sono morti la conducente Jessica Capelli, 26 anni, di Tirano, con i passeggeri Giada Zerboni, 33 anni, Nicola Porte, 20 anni, Cristian Magaroli, 36 anni, anch’essi di Tirano, e Simone Silvagni, 42 anni di Bologna. A bordo dell’altra vettura ha perso la vita Andrea Gilardoni, 52 anni di Como.

Una tragedia, lo scontro frontale è stato mortale e non ha lasciato scampo agli occupanti delleche si sono scontrate domenica sera alle 22.37 in provincia di, all’altezza di Mantello. L’incidente è stato causato da una delle due auto che era in contromano, lo scontro è avvenuto lungo ladalla strada provinciale Valeriana.