Con Davide situazione delicata! Luciana Littizzetto è tornata single?

La comica - ospite fisso di Che Tempo che Fa - ha 54 anni e nel 1997 si è innamorata di Graziano (51 anni), produttore discografico e fotografo, oltre che batterista degli Africa Unite, una delle più celebri band reggae italiane. I due non si sono mai sposati - ed è questo il motivo per cui non hanno mai adottato Vanessa e Jordan -. Dei ragazzi qualche anno fa la Littizzetto parlava come "dell"amore puro e assoluto della mia vita".

"Devi sapere che soffrirai perché alla base di tutto c"è un abbandono, una ferita che non si rimargina mai e che per quanto amore tu dia, a intervalli regolari torna a galla come una ventata venefica. E devi farci i conti", diceva l'attrice un paio d'anni fa parlando dell'affido, "Mi spiace che le istituzioni non supportino affatto i genitori affidatari: tu sei visto come la soluzione a un problema e basta. Invece avremmo bisogno di essere sostenuti e rispettati".

Luciana Littizzetto pare sia tornata single, a raccontarlo è lei stessa alin edicola parlando di "una situazione delicata" che sta vivendo in questo periodo con il musicista.I due stanno insieme da più di vent'anni e dal 2006 hanno in affido due ragazzi di origine macedone, Vanessa (24 anni) e Jordan (21) Beljuli. "È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare", dice però la Littizzetto al settimanale ora diretto da Osvaldo Orlandini dopo la morte di Sandro Meyer, "È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. Di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata" .