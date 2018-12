Darren e Lauren uniti per sempre! Le nozze contro il tempo per 24enne malato terminale

La coppia si è conosciuta nel 2015 al funerale di un loro amico, anche lui affetto da fibrosi cistica. Un'amica di famiglia ha aiutato i due innamorati a coronare il loro sogno d'amore in 14 giorni, donando loro 3000 sterline per la perfetta riuscita della cerimonia e della festa. Darren sta ricevendo le cure di fine vita dopo che il trapianto di entrambi i polmoni è fallito. "So che le promesse di matrimonio dicono che rimarremo insieme fino a che morte non ci separi, ma per noi non è così", assicura Lauren, raggiante accanto a suo marito nel giorno più bello della loro vita.

