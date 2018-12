Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma! decine di tonnellate di macerie

Nella notte tra sabato e domenica ha ceduto un tratto delle mura perimetrali di Villa Mercede. Intorno alle 5 del mattino si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. La strada è stata interdetta al traffico per ragioni di sicurezza. Ma la città si sbriciola: non si tratta certo del primo caso dopo i ripetuti crolli alle mura Aureliane, nel territorio di competenza del II muncipio. “Ci attiveremo per completare il

piu’ velocemente possibile la messa in sicurezza - afferma il consigliere dem al muncipio II, Valerio Casini - insieme al Comune e ai vigili avvieremo tutte le procedure per riaprire la strada al più presto”. Nel frattempo però monta, comprensibilmente, la protesta dei cittadini, soggetti a mille balzelli è penalizzati dell’ennesimo disservizio: “La citta’ è’ abbandonata da tutte le istituzioni, così non viviamo più”.