Prima spalmava l'olio santo... poi abusava di loro! Don Guidolin condannato a 14 anni

Il prete è stato condannato a 14 anni di reclusione e a pagare una provvisionale di 10mila euro a ciascuna delle sue vittime. La sentenza, a conclusione del processo col rito abbreviato celebrato a Catania, è del Gup Giuseppina Montuori - la procura aveva chiesto una condanna a 10 anni. La curia etnea ha allontanato il religioso dalla parrocchia avviando un processo canonico al Tribunale ecclesiastico.

Costringeva ragazzini minorenni a subire e compiere atti sessuali approfittando del suo ruolo di prete:, sacerdote di, è statocon l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Gli abusi sarebbero andati avanti per anni, dal 2014 - ilgli adolescenti didicendo che si trattava di "atti purificatori" che lenivano le loro sofferenze. Nel corso delle indagini è emerso che don Guidolin, per evitare di essere denunciato, minacciava le proprie vittime e le rispettive famiglie di ritorsioni per mano della malavita.