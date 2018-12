Non lo voglio neanche come amico! Silvia Provvedi ha chiuso con Fabrizio Corona

E poi aggiunge: "L"esperienza che ho vissuto nella casa del Grande Fratello Vip è stata felice e soddisfacente. Mi sono sentita subito accettata e i ragazzi sono diventati il mio punto di riferimento." Inoltre: "Ho scoperto me stessa, mi sono liberata dai sensi di colpa. "Durante la trasmissione Silvia Provvedi alzerà il velo anche sulla relazione con la persona che le ha inviato lo striscione firmato "Malefix". "Mi ha rapita il cuore prima che entrassi al GF. Posso dire che sono fidanzata, spero che sia quello giusto" conclude.

Nella puntata di oggi diospite. che è appena uscita dal, esperienza che ha vissuto insieme a sua sorella Giulia. Laa Silvia Toffanin, parla della sua storia d'amore - finita in malo modo prima di entrare nel reality - con:"Nella vita accetto le persone che mi possono dare qualcosa e, ad oggi, Fabrizio non fa parte di quel gruppo... Credo nella sua innocenza, accetto le sue scuse, non ho mai rinnegato quello che abbiamo vissuto, ma ora è finita. Non lo cerco più, non lo voglio neanche come amico. È stata una parentesi della mia vita. L"ho amato moltissimo" racconta.