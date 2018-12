Si sposa? Tutta la verità su Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Queste sono solo alcune delle domande che Rivelo si porrà per arrivare ad una sola ed unica conclusione: qual è la tua rivelazione? Nel quarto appuntamento il protagonista sarà Luca Marin: "Avevo la paura di morire annegato" dichiara il nuotatore, che farà anche importanti rivelazioni sulla sua storia con Federica Pellegrini. A seguire, Andrea Pinna rivela: "Sono stato tradito dal mio ex con un ballerino di Amici; il suo nome...".

Federica Pellegrini ha parlato della fine della sua storia d'amore con Magnini. In una lunga intervista concessa alla rivista Elle ha toccato diversi argomenti tra cui anche la sua storia d'amore con l'ex campione di nuoto Filippo Magnini, ora fidanzato con la bella Giorgia Palmas: "Io rancore non ne porto, è da tanto tempo che io e Filippo non ci parliamo e non ci vediamo. Ma so che sta bene, sono felice per lui. Si sposa? Se ci avessi scommesso su, avrei vinto dei soldi. Ero certa che, finita con me, nel giro di un anno si sarebbe sposato e avrebbe fatto un figlio. Lo voleva da tempo. Io si questa cosa ho rallentato molto perché non ero sicura. Ma se ha trovato la persona giusta, fa bene".





Poi parla dei suoi progetti : "Dove mi vedo in futuro? Magari la televisione. Voglio studiare e imparare a fare qualcos’altro. E spero di farmi una famiglia. Prima o poi arriverà quel momento anche per me. Per la prima volta sto vivendo la mia vita molto privatamente. Sono mesi che nessuno parla di me e va bene così. Comunque non c’è nessuno. Solo un cane”.

