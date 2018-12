Morti mentre stavano andando a scuola! Tre fratellini travolti e uccisi da una 24enne

Una terribile tragedia avvenuta nello Stato dell’Indiana,, e che ha distrutto laTre fratellini sono, travolti da un’auto mentre stavano raggiungendo lo scuolabus.di soli 9 anni e i suoi fratelli gemelli di 6,, sono stati investiti da una donna al volante poco prima che salissero sul bus che li avrebbe portati a scuola.

I piccoli fratelli stavano attraversando la strada di Rochester e insieme a loro c’era un altro bambino di 11 anni - anche lui travolto da quell’auto - per i tre fratellini non c’è stato nulla da fare, il quarto bimbo è riuscito a salvarsi anche se ha riportato ferite gravissime a seguito dell’incidente.

La donna 24enne al volante è indagata per omicidio colposo, ha dichiarato di non essersi accorta dei bambini. Adesso i genitori si stanno battendo perché vengano applicate leggi più severe per chi investe persone in strada e sta cercando di fare una campagna di prevenzione e prudenza sulle strade perché tragedie simili non si ripetano più. "Un genitore non si aspetta mai di dover seppellire il proprio bambino", ha detto la madre alla stampa locale : “Ogni sera andiamo a dormire senza baci e abbracci e ogni mattina ci svegliamo desiderando sia stato solo un incubo. Ci mancano così tanto, tutto è cambiato per sempre”.