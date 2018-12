Amen, non sentiremo la sua mancanza! L'attentatore di Strasburgo Cherif Chekatt ucciso in un blitz

Due giorni dopo la strage al mercato di Natale di Strasburgo, Chekatt era ancora a Neudorf, il bilancio ufficiale dei morti è di 3 persone, Kamal, l'afghano colpito con il bambino in braccio mentre passeggiava fra i banchi del mercatino, è deceduto dopo alcune ore di morte cerebrale.

Il tassista che ha accompagnato Chekatt durante la sua fuga ha rivelato che il terrorista - che lo ha risparmiato in quanto musulmano - gli aveva confidato di aver ucciso per «vendicare i fratelli in Siria». Intanto il fratello maggiore di Cherif Chekatt è stato arrestato in Algeria nell'ambito delle indagini sull'attacco, secondo il Parisien, il fratello Sami Chekatt, 34enne, era stato incluso dalle autorità francesi nell'elenco delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza dello Stato. Gli investigatori vogliono stabilire se fosse a conoscenza dei piani di suo fratello e se abbia fornito supporto nella realizzazione dell'attacco. Subito dopo la cattura di Chekatt, sono stati fermati dalle forze dell'ordine anche i genitori ed altri due fratelli.





Le condizioni del reporter italiano Antonio Migalizzi sono disperate, il ragazzo è mantenuto in coma farmacologico dai medici che parlano delle prossime 48 ore come 'decisive'.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini : “”. Ilè stato localizzato e 'neutralizzato, la fuga del terroristaè finita a, secondo alcune fonti della polizia, il blitz è scattato in serata, ma quando il terrorista si è visto in trappola ha fatto fuoco per primo contro un'auto della polizia. le forze speciali hanno subito risposto al fuoco ed ucciso il 29enne.