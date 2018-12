Meghan Markle e il pancione... quel gesto con le mani durante gli eventi pubblici

In tanti si sono chiesti perché l'ex attrice non riusciva a farne a meno e secondo alcune esperte la ragione sarebbe piuttosto comprensibile. L’esperta Liz Halliday, vice capo ostetrica al ‘Private Midwives’ ha spiegato che “in occasione di eventi pubblici, Meghan può sentirsi più protettiva nei confronti del suo bambino e quindi culla il suo pancione più del solito”.

Si continua interrottamente a parlare della gravidanza reale... la sorpresa cheha fatto palesandosi aiper premiare la stilista che ha creato il suo abito da sposa, Clare Waight Keller, ha particolarmente spiazzato il pubblico (e la Regina stessa) per diverse ragioni. Laha indossato un abito nero monospalla di Givenchy lasciando scoperte le braccia, la schiena e mettendo in mostra ilche ha cullato e accarezzato per tutto il tempo in cui è stata sul palco.Un'ultima indiscrezione parla del fatto che- hypnobirthing - un’altra infrazione alle rigide regole della regina Elisabetta che prevedono, invece, il ricovero al St. Mary’s Hospital di Londra.La decisione dell’ex attrice di Suits, per il tabloid, potrebbe arrivare su spinta di Doria Ragland, la madre. Si tratta di una tecnica naturale che permette di alleviare i dolori e preparare il corpo della, senza l’utilizzo di anestetici o farmaci. Questa tecnica naturale è stata ideata da Marie “Mickey” Mongan anni fa e oggi viene praticata in oltre 45 paesi in tutto il mondo.