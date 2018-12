Fake al 100%! L'aggressione nel bosco di Fabrizio Corona era una farsa?

Massimo Giletti spiega che Corona sta bene, ma stanotte l'ho sentito molto provato, molto preoccupato, mi ha detto di essersela vista davvero brutta In rete diversi utenti hanno bollato l'aggressione come 'fake al 100%'. Intanto è arrivato anche il commento del conduttore,spiega che Corona sta bene, ma

Fa ancora molto discutere l’aggressione didi Rogoredo avvenuta la sera di lunedì 10 dicembre quando l’ex re dei paparazzi e una piccola troupe disono andati in quella che viene definita dallo stesso Corona la “”. Infattiha messo in dubbio la veridicità delle sue dichiarazioni sul furto e il pestaggio facendo notare un dettaglio non da poco. La domanda su alcuniche circolano sui social di Corona in ambulanza... se è stato derubato e spogliato tutto, come mai ha ancora al