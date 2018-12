Massimo Giletti : Andiamo nei luoghi in cui lo Stato non va... Fabrizio Corona sta bene, ma è scosso

Contattato da Fanpage.it, il conduttore di “Non è l’Arena” spiega cosa è accaduto a Fabrizio Corona, aggredito da alcuni ragazzi nel “boschetto della droga” a Rogoredo, dove stava realizzando un servizio per la trasmissione di La7.





Corona sta bene, spiega Giletti "Però devo dire che stanotte l'ho sentito molto provato, molto preoccupato, mi ha detto di essersela vista davvero brutta". "Il nostro disegno era proprio andare nei luoghi dove lo Stato non va, per raccontare quei luoghi delle nostre città, spesso attaccati al centro storico, dove non c'è lo Stato, dove si ha paura ad entrare" aggiunge.

Sulla collaborazione con Corona, Giletti afferma "Io credo che Corona abbia delle grandi qualità di narratore e tutto il resto per me è ipocrisia". [....] "Siamo pronti ad ascoltare tutte le riflessioni e le critiche, ma per me l'importante è far vedere questi luoghi e far sì che lo Stato smantelli certe situazioni. Il mio intento è questo e Corona ha il talento per fare tutto questo".