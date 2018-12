Doppio problema per il principe Harry! Meghan Markle incinta di due gemelli?

Secondo le più recenti indiscrezioni riguardanti la Duchessa del Sussex pare che il pancione – che ora è ben visibile a tutti – sia abnorme rispetto allo stato di avanzamento della gravidanza e ciò ha portato a pensare che l’ex attrice sia incinta di due gemelli.Come ha reagito il marito Harry? Pare abbia dichiarato di trovarsi di fronte a un ‘double trouble’, un doppio problema, confermando così le voci sul parto gemellare tanto da rendere necessaria la sospensione delle scommesse per via dell’anomalo numero di puntate.

Tra polemiche ed indiscrezioni di news sulla gravidanza reale dine circolano praticamente ogni giorno in rete, ma l’ultima arrivata a Palazzo avrebbe dell’incredibile tanto che persino il maritosi sarebbe lasciato andare a un’uscita ben poco regale.