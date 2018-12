Roma : Incendio nell' impianto di trattamento rifiuti in via Salaria

Il rogo sarebbe scoppiato nell'area ricezione dei rifiuti dove si è alzata una colonna di fumo denso, visibile anche da altre zone di Roma, mentre l'odore acre ha invaso la zona e quelle vicine. Il presidente del Municipio III: "Tenete chiuse le finestre. Impianto compromesso". Arpa Lazio al lavoro monitora la qualità dell'aria, la sindaca Raggi: "Altre Regioni ci aiutino a risolvere il problema".

L'odore acre ha raggiunto tutte le aree abitate della zona, a partire dalla borgata Fidene, mentre il fumo che si leva dal centro di trattamento dei rifiuti è visibile anche a grande distanza. “In seguito all’incendio nell’impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attività all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area circostante all’incendio”, avverte il Campidoglio in una nota.

Il consigliere comunale di Forza Italia Davide Bordoni accusa Pinuccia Montanari, assessora all'Ambiente del Campidoglio, ma anche contro la Regione Lazio : «L’incendio scoppiato è la goccia che fa traboccare il vaso. Sono mesi che l’impianto è al centro di polemiche per la sua vetustà e per la sua pericolosità nei confronti degli abitanti. Miasmi continui che avvelenano tutto un quartiere ed ora questo incendio con altissime colonne di fumo che si alzano scure in cielo. Mentre l’assessore Montanari parla di ‘rifiuti zero’ ed ‘economia circolare’ i fatti di questa amministrazione a Cinque stelle anche sul fronte rifiuti stentano a vedersi e migliaia di nostri concittadini subiscono l’inerzia che non sembra poter essere smossa da nulla e nessuno. Chiederò la convocazione urgente della commissione Ambiente che spero questa volta possa affrontare seriamente il problema».





“L’impianto Tmb è completamente compromesso. Che il fumo sia tossico è evidente perché brucia spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzato sul fatto che si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l’asilo vicino al Tmb è stato chiuso”, ha spiegato presidente del Municipio III Giovanni Caudo.

Un vastoè divampato in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria,. L'incendio divampato questa notte all'interno del Tmb Salario, e che ora rischia di creare un disastro ambientale che andrà a pesare sulla salute dei cittadini, fa tornare d'attualità il dramma quotidiano vissuto dagli abitanti della zona. Sul posto sono al lavoro, in totale 40 uomini, e l'intervento nell'impianto di trattamento meccanico-biologico (), molto contestato dagli abitanti dei vicini quartieri, è ancora in corso: i vigili sono al lavoro per evitare la propagazione delle fiamme ai depositi vicini.