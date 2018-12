Levi il superfluo! Max Biaggi a Domenica In su Bianca Atzei?

Così Biaggi ha risposto: “Ho capito cosa mi dava speranza e gioia ed erano i miei bambini Ines e Leon, le persone vicine sono i genitori, ma lì ho pensato ai miei figli. Ho cominciato a stabilire delle priorità. Sembra cinico dirlo, ma ho dovuto dare delle priorità e levi il superfluo”. Ma il popolo del web lo ha massacrato: "Arido e squallido".

Durante l’intervista a Domenica In, Max Biaggi ha parlato anche della scomparsa di Fabrizio Frizzi, personaggio con cui aveva un bel legame d’amicizia: “Per me era un faro, l’amico a cui chiedere consigli per risolvere ogni dubbio. Ha conosciuto la mia vita, una persona eccezionale. Io vivo a Montecarlo, lui era a Roma ma riuscivamo comunque a vederci spesso e lui fece di tutto per assistere alla mia ultima gara nel Motomondiale, era stato anche il padrino di battesimo di mia figlia“.

Durante la puntata odierna di Domenica In, Max Biaggi si è confessato a Mara Venier e inevitabilmente si è toccato il doloroso tasto del paurosoin cui ha rischiato la vita un anno e mezzo fa. Intervista piuttosto controversa quella che ha rilasciato aha raccontato dell’incidente e di tutte le scelte che sono seguite senza tuttavia mai nominare colei che gli è rimasta al fianco nei momenti più duri,.Il pilota ha ricordato e reso omaggio al grandissimo amico Fabrizio Frizzi, presente all’ospedale dopo l’incidente, tuttavia ha letteralmente omesso l’ex fidanzata. Mara Venier, però, ha in qualche modo saputo come parlare dell’innominata ricordandogli che quando si è ripreso, ha operato scelte ‘’.