300mila euro, guardate cosa ho comprato! L'ultimo capriccio di Fabrizio Corona

Una Rolls Royce da 300mila euro... il nuovo acquisto in bella mostra di Fabrizio Corona - modello Ghost del valore superiore a 300mila euro. Corona, neanche il tempo di prenderla, la mostra ai suoi follower... e l’autista Gianni reagisce emozionato. Almeno così fa intuire nelle sue Instagram Stories nelle quali riprende il suo autista Gianni alle prese con la nuova fiammante vettura di lusso.

“Perché sei così contento e sei vestito così elegante?”, chiede Corona all’autista che risponde: “Devo dire altro” e mostra la macchina. “Ti ho preso la macchina nuova, una bella Rolls Royce”, dice l’ex fotografo dei vip. “Chi te l’ha comprata questa Rolls Royce?”, dice ancora Corona. “Il mio capo”, dice Gianni. “Direi che a questo giro puoi ritenerti soddisfatto”. poi Fabrizio Corona si fa aprire la portiera e mostra gli interni: “eh non è male, non è male… fammi vedere dove mi siedo io”. Poi la minaccia scherzosa all’autista: “Gianni, a questo giro se spacchi questa macchina mi inc…o come un animale”.