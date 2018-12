Serate pagate profumatamente! Tina contro Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nuovo scontro traal Trono Over di. La Cipollari fa una rivelazione sulle serate 'pagate profumatamente' di Gemma. Maria De Filippi è costretta ad intervenire

Tina Cipollari: terribile gaffe a Uomini e Donne su Giulia De Lellis - Tina Cipollari si è resa protagonista di una terribile gaffe su Giulia De Lellis a Uomini e Donne.Tutto è accaduto durante l’ultima puntata dello show di Maria De Filippi, in cui un tronista ha citato Giulia De Lellis. Luigi Mastroianni stava conoscendo le sue nuove corteggiatrici, quando ha notato che una delle ragazze assomigliava all’influencer di Instagram. Il paragone però non è piaciuto alla vamp che si è lasciata andare ad un’esternazione poco carina ...

“Spaccato in due”. Piccolo incidente per Nilufar di Uomini e Donne, che poi mostra la foto - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Tronista lei, corteggiatore lui poco dopo la scelta hanno voluto subito testare la loro neonata relazione a Temptation Island Vip. Un’esperienza finita positivamente per la coppia, uscita insieme dal villaggio, ma non senza qualche discussione anche per via della presenza di Niccolò, che da ex pretendente di Nilufar era tra i single di questa ultima edizione del docu-reality di Canale ...

UOMINI E DONNE/ I giovani tornano in studio per la prima registrazione del 2019? , Trono Classico - Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sabrina Ghio furiosa con gli haters, sbotta sui social: 'Photoshop? Malate d'invidia!'

Uomini e Donne, ex tronista diventa spogliarellista - Da tronista di Uomini e Donne a spogliarellista in un noto locale notturno svizzero. A lanciare questa indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo nella rubrica ‘Dandolate’ sul settimanale ”Oggi”. “L’ex tronista di Uomini e Donne adesso fa lo spogliarellista in Svizzera: Gira voce che l’ex tronista sia in gravi difficoltà economiche e che per sbarcare il lunario abbia iniziato a esibirsi come spogliarellista nei locali notturni ...

Uomini e Donne, Gemma Galgani sceglie gli abiti firmati Giulia De Lellis - Gemma Galgani indossa i vestiti di Giulia De Lellis. La dama di ”Uomini e Donne” ha deciso di affidarsi all’influencer lanciata proprio dal dating show di Maria De Filippi per gli outfit da sfoggiare durante il programma. Avete notato anche voi la lunga camicia rossa della settimana scorsa? L’outfit è stato criticatissimo in puntata, soprattutto da tutti Tina Cipollari, che da sempre pensa e afferma che Gemma vestirebbe in modo troppo giovanile e poco ...