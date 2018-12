La mamma uccide il figlio di 5 anni... lo decapita e lo getta nel bidone

Orrore in Texas dove una mamma di 43 anni ha ucciso il figlio di appena 5 anni annegandolo nella vasca prima decapitare il piccolo e infilare il suo corpo in un bidone della spazzatura nella loro casa di Houston. La scoperta shock da parte del padre del piccolo, che, rientrato a casa, non ha visto il figlio e si è messo a cercarlo in garage dove è avvenuto il macabro rinvenimento. Quando la polizia è accorsa sul posto ha trovato il corpo decapitato del ragazzo sul pavimento del garage, accanto al bidone dove era stato parzialmente coperto da una busta di plastica. Protagonista dell'efferato delitto, Lihui Liu, una donna statunitense di origine cinese che da diversi mesi sembra soffrisse di gravi disturbi psichiatrici che non aveva curato.





A chiamare i soccorsi indicando la moglie come possibile autore del delitto è stato il padre del bimbo,Kai Xu. L'uomo ha detto agli agenti che aveva lasciato la moglie a casa con il figlio e la figlia tredicenne per andare al lavoro ma di non aver trovato il piccolo al suo ritorno. Quando ha chiesto spiegazioni alla consorte, questa ha detto di averlo mandato via: a questo punto lui si è insospettivo e ha iniziato a cercarlo fino a quando lei gli ha detto che il bambino era nel cestino della spazzatura. L'uomo ha trovato il corpo di suo figlio avvolto in una busta di plastica nera e la testa mozzata in una scatola.

Gli agenti successivamente hanno trovato nell'abitazione di famiglia un coltello insanguinato in bagno e una vasca sporca di sangue dove probabilmente è avvenuto il delitto. Interrogata, Liu avrebbe ammesso di aver annegato suo figlio, ma si è rifiutata di parlare della decapitazione. Ora è accusata di omicidio e, secondo la legge del Texas, rischia la pena di morte. Secondo il marito, però, la donna da tempo combatte contro la depressione tanto da essere spinta, nell'estate scorsa, a un suicidio, poi sventato. L'uomo ha rivelato che a sua moglie erano stati prescritti antidepressivi che lei rifiutava di prendere, per questo l'aveva anche rimandata in Cina, all'inizio di novembre, per farla stare con i suoi genitori sperando che potessero aiutarla.





Al suo ritorno però l'aveva trovata peggiorata e con i capelli che tanto amava completamente tagliati. "Ha sempre amato il piccolo. Ecco perché l'ho lasciato con lei, anzi speravo che passare del tempo con i figli potesse esserle di aiuto ma ora mi sento responsabile di aver lasciato il mio piccolo da solo con lei" ha dichiarato l'uomo.

Mamma uccide il figlio di 3 mesi: “Non stavo bene” - Il pm che l’ha interrogata prima che la polizia la arrestasse, Valentina, 26 anni, ha ripetuto: «Non ho mai pensato di ucciderlo, amavo il mio bambino». Ma non è stata creduta e da sabato è in carcere, accusata di omicidio con l’aggravante «di aver agito contro il discendente»: il figlio Lorenzo, tre mesi e mezzo, morto la sera del 15 novembre sco...

Usa, orrore in casa: mamma uccide il figlio di 5 anni, lo decapita e lo getta nel bidone - La scoperta shock da parte del padre del piccolo e marito della donna che, rientrato a casa, non ha visto il figlio e si è messo a cercarlo. Il bambino era stato avvolto in una busta di plastica nera e gettato nel bidone della spazzatura in garage. La donna, arrestata, soffre di una grave depressione che l'aveva spinta anche al suicidio.Continua a leggere

Mamma uccide figlio di 3 mesi: lo ha scagliato a terra. Arrestata 26enne: «Avevo la mente oscurata» - Una mamma di 26 anni ha ucciso il figlio di soli tre mesi scagliandolo con forza a terra. L'orribile storia arriva da Ognina, vicino Catania, dove lo scorso 14 novembre si è consumata la...

Catania, uccide il figlio di 3 mesi. Mamma arrestata - Una giovane donna di 26 anni è stata arrestata dalla polizia di Catania con l' accusa di omicidio volontario aggravato a danno del figlioletto di 3 mesi per averlo scaraventato violentemente a terra. ...

Uccide il figlio neonato scagliandolo a terra. Mamma arrestata a Catania - Una donna di 26 anni è stata arrestata dalla polizia a Catania con l'accusa di avere ucciso il figlio di tre mesi lanciandolo a terra. Il neonato è morto in ospedale, lo scorso 15 novembre, il giorno ...