Meghan e Kate ai ferri corti! Harry e William non passeranno il Natale insieme

Nelle ultime ore, infine, l'indiscrezione del Daily Mail, secondo cui Harry e William non passeranno le feste natalizie insieme. I sudditi, comunque, sembrano amare ancora Meghan e, salvo imprevisti, i duchi di Sussex passeranno il Natale insieme alla regina Elisabetta. Kate e William, che aveva espresso dubbi su Meghan, invece trascorreranno le feste con la famiglia Middleton: solo un impegno familiare o l'ennesimo segnale di gelo e tensione tra le due duchesse?

Ultime Notizie : Meghan Markle

L'idillio trae la famiglia reale britannica sembra già finito. Negli ultimi giorni, infatti, si stanno susseguendo diverse voci che vorrebbero la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry,con la cognata,, duchessa di Cambridge e moglie del principe William. I rapporti sarebbero così tesi che, dopo essersi trasferiti in campagna, Harry e Meghan potrebbero addirittura passare le vacanze di Natale lontano da William e Kate. Che i rapporti tra Meghan e il resto della famiglia reale si siano incrinati, d'altronde, non è un mistero. Le indiscrezioni sono giunte da alcuni dipendenti di Buckingham Palace, che hanno rivelato uno screzio tra Meghan e Kate dopo che l'ex attrice aveva avuto un diverbio con alcuni membri dello staff della duchessa di Cambridge. Un episodio che aveva preceduto, di poco, la decisione di annunciare la gravidanza e di disertare la festa nuziale della principessa Eugenia, la cugina di Harry.

Kate Middleton e Meghan Markle: 'La situazione è complicata', rumors a corte - Dopo i rumors di forti dissapori tra Kate Middleton e Meghan Markle, dovuti sia al diverso carattere tra le due neoduchesse, sia a presunti attriti tra i due consorti William ed Harry, la duchessa di Cambridge smorza i toni e si dimostra serena. Ma credere a questo atteggiamento risulta alquanto difficile date le voci che arrivano dal palazzo reale.Kate Middleton parla di Meghan MarkleLa moglie del principe William e madre dei tre principini George, Charlotte ...

Michelle Obama supporta Meghan Markle - Michelle Obama ha rilasciato un'intervista, per fornire alcuni consigli a Meghan Markle . Come riporta l' Express , l'ex First Lady statunitense ha spiegato che, come lei, Meghan è al momento al ...Vai

Meghan Markle, l’assistente personale se ne va in lacrime. Anche Kate Middleton evita la cognata: lei e William faranno Natale lontano da Buckingham Palace - L’assistente personale di Meghan Markle, Melissa Toubati, non ha retto alle continue pressioni e ha lasciato in lacrime il suo incarico. Un addio fatto passare in sordina da Kensington Palace ma sui cui è il Sun a svelare maggiori dettagli: secondo il tabloid britannico infatti, a sei mesi dal Royal Wedding, Meghan starebbe rivelando un carattere non facile tanto da spingere anche la Toubati, specializzata proprio nella gestione di star internazionali (ha lavorato anche ...

Meghan Markle, la parola che non deve pronunciare davanti alla Regina - C’è una parola che Meghan Markle non potrà mai pronunciare in presenza della Regina Elisabetta.La moglie di Harry, come ben sappiamo, aspetta un bambino, ma la Sovrana non si rivolgerà mai a lei descrivendola come “incinta”. Secondo fonti di Buckingham Palace infatti The Queen trova che questa parola sia volgare, tanto da bandirla dal suo vocabolario e, di conseguenza, anche da quello della Royal Family.Meghan, ma anche Kate, Harry e William, non potranno ...

Meghan Markle litiga anche con Eugenie di York: ecco cosa è successo - Da beniamina di Buckingham Palace a donna invisa da tutti è un attimo. Ne sa qualcosa Meghan Markle che, se all’inizio si vedeva perdonato ogni scivolone, ora a Corte non gliene fanno passare una. Dopo i dissapori con la cognata Kate Middleton che, secondo alcuni avrebbero spinto il principe Harry e consorte a lasciare Kensington Palace per trasferirsi in campagna, ora Meghan avrebbe avuto un nuovo scontro, questa volta con la principessa Eugenie di York, nipote della ...