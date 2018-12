Sono qui e sorrido! La Iene Nadia Toffa a un anno dalla scoperta del cancro

La Iena Nadia Toffa è tornata a parlare del 2 dicembre di un anno fa, quando si è sentita male in un hotel di Trieste, scoprendo in seguito a quel malore di avere il cancro : "Per voi è una domenica come tante altre, per me è un giorno molto particolare"... la 39enne non riesce a trattenere le lacrime di commozione : "E' passato esattamente un anno dal mio malore è stato un anno molto difficile, ma grazie all'affetto dei miei amici, dei miei parenti, della mia famiglia e il vostro sono qui e sorrido. E dico viva la vita. Non mollate mai, siate forti. Mi emozionate tantissimo, vi voglio un bene dell'anima. Quanto bene mi avete dato in questo anno, grazie".

E subito queste parole esplode un caloroso applauso in studio. Il pubblico vuole bene a Nadia e le sta vicino, sui social si leggono sempre messaggi di solidarietà.

Ultime Notizie : Nadia Toffa

Nadia Toffa, il malore per il cancro lo scorso dicembre: «Un anno difficilissimo e doloroso. Non sono guarita, ma sono viva» - A un anno dal malore e dall’inizio della sua battaglia contro il cancro, Nadia Toffa scrive ai followers su Instagram ricordando che la vita è bella. Anche in questa occasione, parlando della ricorrenza dell’episodio che l’ha cambiata profondamente, prova a sorridere e a essere forte. Un temperamento che l’ha sempre contraddistinta in questi mesi.

Nadia Toffa e il tumore, anniversario sui social/ Elena Santarelli 'Sei un esempio' ma sul web è la polemica! - IlSussidiario.net - Nadia Toffa e il tumore, un anno dopo il malore: 'non sono guarita, ma sono viva'. Ultime notizie sulla conduttrice de Le Iene.

“Non sono guarita…”. Nadia Toffa, a un anno esatto da quel terribile malore, parla della sua salute - È passato un anno esatto da quel terribile giorno in cui arrivava la notizia del malore improvviso di Nadia Toffa, tra le ‘iene’ più grintose e più amate dal pubblico. E un anno fa, dopo l’iniziale silenzio sulle sue condizioni di salute e sulla causa del suo malore, iniziava la sua battaglia contro il cancro. Ora, dopo questi lunghi e difficili dodici mesi, Nadia Toffa scrive ai followers su Instagram ricordando che la vita è ...

Nadia Toffa, nel giorno più doloroso ricorda il tumore: 'Non sono guarita, ma sono viva' - Il 2 dicembre per Nadia Toffa è un giorno difficile da trascorrere con serenità. Per la conduttrice delle Iene ricorre infatti l'anniversario del suo malore, quando a Trieste scoprì la sua malattia. ...

Nadia Toffa, il malore per il cancro lo scorso dicembre: «Un anno difficilissimo e doloroso. Non sono guarita, ma sono viva» - A un anno dal malore e dall'inizio della sua battaglia contro il cancro, Nadia Toffa scrive ai followers su Instagram ricordando che la vita è bella. Anche in questa occasione, parlando...