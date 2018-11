Ero un'alcolista! Jane Alexander del Gf Vip non smette di stupire

Dopo l'uscita dal Gf Vip, Jane Alexander ha potuto riprendere in mano la sua vita, vedere il suo ex fidanzato, suo figlio ed Elia Fongaro. E dopo aver chiarito alcune cose, ha aperto il suo cuore a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha confessato di aver avuto alcuni problemi con l'alcol. "Uscivo alla sera - spiega - iniziavo a bere e non riuscivo a smettere. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un'alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. Comunque, un compleanno, una gioia, una delusione, ogni scusa era buona per bere".





Difficile e doloroso ripercorrere quel periodo della sua vita. Jane Alexander, infatti, si commuove ma va avanti. Come ne è uscita? "In questo mi ha aiutata moltissimo Gianmarco. Grazie a lui sono andata a quattro incontri degli Alcolisti Anonimi e mi sono trovata benissimo. Non è sempre facile, ma ho smesso di bere da giugno, speriamo di andare avanti così".





Nella lunga intervista, Jane parla anche dell'addio a Gianmarco e della sua conoscenza con Elia Fongaro: "Ho visto Giammarco due giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita. Ho raccolto alcune mie cose in casa e me ne sono andata. Poi gli ho inviato un messaggio e da allora non l'ho più sentito".

E Elia? Che posto ha nella sua vita? "Io ed Elia ci parliamo molto - conclude -. È un ragazzo intelligente e rispettoso che mi ha fatto stare molto bene nella casa e che voglio conoscere bene".