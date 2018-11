Il bacio con Monte c'è stato! Parola di Ivan Cattaneo

La scorsa settimana la produzione del Grande Fratello Vip aveva preparato uno scherzo per Giulia Salemi... ma pare che quel bacio fra Francesco Monte e Ivan Cattaneo ci sia stato davvero. A Mattino 5 il cantante ha spiegato di aver avuto una notte romantica con l'ex tronista, Ivan ha confessato che il bacio con Francesco c'è stato, è stato "proprio come quelli che lui dà a Giulia" e "senza lingua... Loro mi facevano un sacco di scherzi e restavamo svegli. Una di quelle notti, ad un certo punto, Francesco si è messo nel letto per vedere cosa stava succedendo. Lui non si era accorto che io lo stavo guardando. Ci siamo abbracciati e baciati".

L'ex concorrente è apparso davvero serio : "Mi stavo leggermente innamorando di Francesco, ma so che era impossibile. Quando però si è accorto che ero innamorato di lui, ha cominciato a dirmi cosa dovevo fare, come con Giulia. Poi ha detto che viene a stare da me, ma perché gli ho detto che gli avrei scritto una canzone: lui canta molto bene".