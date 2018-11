Cinque Stelle in silenzio! Gelo tra M5S e Lega dopo l'approvazione del dl Sicurezza

Cala il gelo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Dopo l'approvazione del dl Sicurezza l'Aula di Monetcitorio si è di fatto spaccata in due. Da un lato i leghisti che esultavano e dall'altro i Cinque Stelle in silenzio. Nessun applauso infatti è arrivato da parte degli alleati di governo del Movimento 5 stelle per la Lega. Si tratta di una scena al contrario. Al momento del via libera della Camera al ddl Anticorruzione erano stati i 5 stelle ad applaudire per la soddisfazione, di fronte al gelo della Lega.

E sempre in questa istantanea rovesciata in Aula erano presenti i big leghisti, con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti seduti ai banchi del governo, e per i 5 stelle il ministro Riccardo Fraccaro. Per il ddl Anticorruzione mancava Salvini, c’erano invece Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. Il dl Sicurezza ha creato non pochi problemi alla maggioranza e di fatto il Movimento Cinque Stelle ha dovuto fare i conti con una drammatica spaccatura al suo interno con la nascita di una vera e propria fronda che ha messo più volte a rischio la tenuta dello stesso governo. Solo oggi almeno 14 grillini non hanno partecipato alle operazioni di voto.