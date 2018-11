La missione di Matteo Salvini per riportare Cesare Battisti in Italia

Il Ministro Matteo Salvini prepara le sue prossime mosse per poter portare in Italia Cesare Battisti. Il ministro degli Interni aveva promesso nelle scorse settimane di voler riportare nel nostro Paese il terrorista per fargli scontare la pena nelle "patrie galere". Adesso quel viaggio in Brasile per chiedere ufficialmente l'estradizione sarebbe vicino. A confermare questo scenario è il deputato della Lega eletto in Sud America, Luis Roberto Lorenzato: "Sono stato nominato da Bolsonaro a trattare tra Italia e Brasile.

Bolsonaro e Salvini già si sono sentiti diverse volte. Il nuovo presidente del Brasile ha scelto gli Stati Uniti, Israele e Italia per avere rapporti forti al di fuori del Brasile". E secondo quanto riferisce l'Agi, Matteo Salvini sarà presente alla cerimonia per l'insediamento del nuovo presidente Bolsonaro, previsto per l'1 gennaio. In quell'occasione, molto probabilmente, Salvini affronterà il tema Battisti con il presidente brasiliano che di fatto potrebbe accordarsi col titolare del Viminale per l'estradizione. "Le autorità brasiliane stanno lavorando - anticipa Roberto Lorenzato - ad un decreto per Battisti come persona non grata. I tempi non sono velocissimi ma dopo l’insediamento alla presidenza del Brasile si accelererà".