Starà Bene! Ornella Muti al pronto soccorso per polmonite

Numerosi gli auguri di pronta guarigione dei follower che notano anche che la Muti, pur essendo malata e in ospedale, sia comunque sempre bellissima e impeccabile. C'è chi scrive: “Con la polmonite sembra appena uscita da un servizio fotografico”. “Donna meravigliosa”, aggiunge un altro. La figlia ringrazia l'ospedale per l'assistenza prestata alla madre.

Ornella Muti rassicura i fan con una foto sorridente dal pronto soccorso insieme a una dottoressa dell'ospedale di Ovada in provincia di Alessandria. L'attrice 63enne sarebbe stata colpita dalla, di qui la necessità di una flebo in ospedale come spiega attraverso alcuni hashtag la figliache ha postato l'immagine della madre. Nonostante il malanno l'attrice sembra stare bene.