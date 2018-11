62 anni di matrimonio! Benito e Rita muoiono lo stesso giorno

Gianluca, uno dei due figli della coppia, nel corso delle celebrazioni funebri ha definito quella dei suoi genitori «una lunga storia d’amore, vissuta con il pensiero fisso sul lavoro, la dignità umana, il rispetto dei valori, che ci hanno trasmesso per tutta la vita». Una vita «incentrata sul lavoro, sui sacrifici, sulle difficoltà superate con il sorriso». La tristezza per la perdita di due genitori in un solo giorno è tanta, ma a rallegrare Ganluca e Rossella - l'altra figlia di Benito e Rita - è «il pensiero che così doveva essere dopo una lunga vita l’uno a fianco dell’altra, l’uno a sostegno dell’altra, entrambi innamorati come il primo giorno».





Benito, dipendente per 30 anni della Provincia e vicepresidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi per servizio, incontrò per la prima volta Rita 68 anni fa e da allora non si sono mai separati. Nelle ultime settimane lui era costretto in ospedale per problemi cardiaci, mentre lei era bloccata a casa a causa della rottura del femore: una distanza che li stava facendo soffrire molto. Da venerdì Benito e Rita sono di nuovo insieme e, stavolta, nessuno li separerà più.