Abbandonata in un parco! Viktorija stuprata e uccisa a 14 anni da un coetaneo

Il corpo di Viktorija era stato rinvenuto da un passante nell'aprile scorso, poche ore dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori. L'autopsia ha rivelato l'inferno patito dalla ragazzina nelle sue ultime ore di vita: la morte è sopraggiunta per le conseguenze di diversi traumi subiti alla testa, mentre è stato accertato che prima di morire Viktorija era stata vittima di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero stati perpetrati anche dopo la morte e, dopo il ritrovamento del cadavere, due adolescenti del posto erano stati fermati.





I due sospetti, un ragazzino di sedici anni e un altro di diciassette, sono stati subito ascoltati dagli inquirenti: il più grande è tornato presto in libertà mente l’altro è rimasto l'unico accusato di omicidio e stupro. L'adolescente, che deve affrontare un processo, si è difeso sostenendo di essere innocente. Su di lui pendono però gravi indizi di colpevolezza: a inchiodarlo, infatti, ci sarebbe il test del dna. “Viktorija era come un piccolo angelo, ha reso le nostre vite così colorate e piene di significato. Non possiamo credere che ci abbia lasciato in così giovane età”, le parole dei familiari e amici sconvolti per il brutale delitto.

La morte di, la 14enne di origini lituane ritrovata cadavere, nell'aprile scorso, in un parco pubblico di Wolverhampton, in Gran Bretagna. La ragazzina prima di morire era stata violentata ma chi l'ha uccisa ha commesso, dopo averla uccisa. L'autopsia ha rivelato l'inferno sofferto da questa adolescente nelle sue ultime ore di vita. Per Viktorija, che quel giorno di aprile era uscita come faceva sempre per fare una passeggiata nella sua città, la morte è sopraggiunta per le conseguenze di diversi traumi subiti alla testa ed è stato appunto accertato che prima di morire la ragazzina era stata vittima di violenza sessuale.