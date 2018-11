Leggetevi il Simposio di Platone! Fusaro contro una coppia di scambisti

Lo scontro è avvenuto nel corso della trasmissione "Non è l'Arena" di Massimo Giletti... è scoppiata la polemica. Protagonisti, nella puntata di domenica 25 novembre 2018, Diego Fusaro, noto filosofo, e alcuni scambisti. “Avete perso valori, leggetevi Platone e non le boiate a cui vi affidate". “Lei è di una noia pazzesca, non conosce il nostro mondo” ha subito replicato la signora della coppia che si trovo in studio con una mascherina in faccia per coprire l'identità. Il tema della puntata, dedicato alla sessualità, ha visto da una parte le posizioni conservatrici di Fusaro e dall'altra il progressismo degli scambisti. "Il dottore qui è di una noia pazzesca" esclama la signora, ma Fusaro replica: "Sono tutte boiate, si legga Il Simposio di Platone".

E ancora: "La società ha perduto ogni capacità di progettare, di vivere...esiste così in maniera residuale ormai, deve inventarsi questi stratagemmi per superare gli scogli di una normalità valoriale che ormai è disconosciuta...questo è il dramma dell'occidente". Gilletti annuisce ed esclama: "Io e lei questa roba non la usiamo". Una frase che ha infastidito la donna mentre, da Milano, è intervenuta la dottoressa Stefania Andreoli, terapeuta della coppia. "Le donne spesso prendono l'iniziativa" dice la dottoressa, spiegando spesso sono proprio le donne a proporlo ai mariti o compagni. "Le donne ci mettono dentro un desiderio di esibizionismo - dice Andreoli - mentre gli uomini sono voyeur".