Irpef su tredicesima e pensione netta di 1200 euro uguale a circa 700 euro

Per curiositàmi sono applicato al calcolo della pensionenettae alla relativa tredicesima pagata in questo mese di dicembre, somme che verranno erogate dall’Inps il giorno 3 del prossimo mese. Il cedolino della pensione melo ha fornito una coppia di pensionati in età avanzata, in pensione di vecchiaia (per raggiunti limiti di età) con il metodo contributivo (gestione ex inpdap/scuola)...

Tantiche fuggono all’estero acausa delle trattenutemensili sulla pensione e sullatredicesima di questo meseeffettivamente subiscono delle sberle di Irpef molto pesanti. Non mi riferisco a pensionati d’oro ma a pensioni medio/basse pari a 1250 euro nette. L’, secondo alcune fonti, sta riflettendo come far fronte a queste ondata di mancate entrate fiscali per le fughe all’estero. Tuttavia è innegabile che esiste un carico fiscale pesante per i pensionati.