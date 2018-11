Che fine ha fatto Sara Affi Fella dopo la catastrofe di Uomini e Donne?

Novella 2000 aveva trovato la foto di uno spot per un centro massaggi napoletano che vedeva la modella come testimonial. Mesta fine per chi godeva della ribalta della tv e incassava migliaia di euro grazie ai suoi post su Instagram : "L'ex tronista, così, dopo lo scandalo di Uomini e Donne si è trovata dallo sponsorizzare prodotti di scala nazionale, a cose locali". Ma quella foto risale allo scorso agosto, quindi prima che il caso Affi Fella esplodesse.. ad oggi non si sa assolutamente niente, anche perchè - dopo le asprissime critiche sul fatto di aver continuato il suo percorso a Uomini e Donne nonostante fosse impegnata con l’ex fidanzato Nicola Panico. - è sparita dai social.

La mal uscita dal trono diè stata una catastrofe... ma che fine ha fatto la bella modella campanae cosa fa oggi per vivere?I guadagni di un tempo – anche fino a 30mila euro – derivanti dalla sua apparizione al dating show e alle sponsorizzazioni sui seguitissimi social di prodotti di importanza nazionale sono soltanto un vago ricordo per l’ex concorrente di. Novella 2000 l'ha notata suintenta a provare un trattamento di bellezza per fare pubblicità ad un centro estetico di