Silvia Romano : 14 arresti in Kenya, sospettati salvati dal linciaggio

I fermati sono stati arrestati dalla polizia e letteralmente salvati dal linciaggio degli abitanti del villaggio che cercato possibili complici del commando. Adesso la polizia sta cercando di individuare gli autori del sequestro e capire dove si siano nascosti. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito alcuni membri del commando parlare in somalo, ma secondo gli inquirenti è più probabile che si tratti di criminali comuni, che in queste zone sono sempre attivi nel compiere rapimenti di occidentali per chiederne il riscatto. Nella zona del rapimento è stato rafforzato il controllo da parte dell'esercito e le ricerche si sono estese alle foreste circostanti, dove i sequestratori potrebbero essersi rifugiati e spesso battute anche dai terroristi di Al Shabaab.

Per il rapimento della 23enne volontariaieri nei pressi di Malindi, in, la polizia ha arrestato 14 persone con l'accusa di aver ceduto informazioni ai sequestratori, anche se gli inquirenti non escludono che possano addirittura esserne complici del commando di 8 persone che ha sparato nel villaggio diprima di rapire la ragazza milanese, ferendo varie persone tra cui tre bambini.