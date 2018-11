Viva Jane Fonda e abbasso Robert Redford! Eleonora Giorgi pensa ad un bel lifting

In passato era già ricorsa a un “mini lifting”: “Un mini lifting, che però rispetto a una bruna sarebbe come non avere fatto niente; io ho dovuto mettere a posto la pelle da inglese di mio nonno e di mio padre. Ha presente il genere Robert Redford, una cascata di rughe che strazia il cuore? io ho quella pelle lì. Però, siccome siamo una società di bambini e non vogliamo pensare alla morte e vogliamo il paese dei balocchi, allora, viva Jane Fonda e abbasso Robert Redford”.

“Aggiungo anche, che non c'è più, nel mondo dello spettacolo, una mia coetanea che non abbia fatto un “reset”…”,si sottopone a un lifting. L’attrice, chee ha da poco lasciato la casa del, dopo la sua esperienza nel reality Mediaset ha deciso di ricorrere all’aiuto del. Troppe righe sul viso: “Io so soltanto – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - che ho questi 15-20 anni davanti di vita attiva e mi spiega lei che ci faccio con tutte queste rughe qua? La mia faccia è molto bella, ma e una faccia che quando la guardo, è un viso che fa pensare, andrebbe usato artisticamente. Ma oggi noi non vogliamo pensare, in tv è come sui social, vogliamo l'intrattenimento. E poi il mio viso vuole corrispondere al mio interno, dunque, sì, io sono una persona che pensa, ma non devo per forza propagare tutti i miei pensieri, piuttosto preferisco esprimere leggerezza ed essere dentro al mio tempo”.