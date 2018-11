Doveva essere una vacanza! Mamma lancia la figlia di 2 mesi dall'auto in corsa

Nicole Stasio era in vacanza quando ha messo in atto il drammatico gesto, poco dopo si è lanciata dalla stessa auto rimanendo ferita. La donna soffrirebbe di depressione post-parto. Senza un motivo apparente, ha improvvisamente gettato la sua bambina di appena 2 mesi dal finestrino dall'auto in corsa, poi, poche centinaia di metri più avanti, si è lanciata dalla stessa auto tentando un gesto suicida che non le è riuscito.





È il drammatico e tragico gesto di una mamma statunitense di 32 anni che ha portato alla morte della piccola durante una vacanza in famiglia a Bali, in Indonesia. Nella vettura con la donna vi erano un autista e una guida turistica che però erano seduti davanti e si sono accorti del dramma solo quando la 32enne ha aperto la portiera si è lanciata fuori senza dire una parola. Inizialmente non sapevano cosa fosse accaduto e solo successivamente si è scoperto che la piccola era stata lanciata dalla stessa auto pochi secondi prima.

La bimba è stata trovata a bordo strada e soccorsa dagli abitanti di un locale villaggio e poi trasportata in condizioni gravissime in ospedale dove però è morta poche ore dopo. Nella stessa struttura è stata ricoverata la donna, Nicole Stasio, che non sarebbe in pericolo di vita.





La 32enne soffrirebbe di depressione post-parto. L'autista e la guida hanno detto alla polizia locale di aver portato Stasio e sua figlia all'aeroporto internazionale di Bali martedì sera perché doveva rientrare in Usa ma una volta giunti a destinazione la donna avrebbe cambiato idea e avrebbe chiesto loro di riportarla indietro. Infine sarebbe rimasta in silenzio in macchina per tutto il tragitto prima che si svolgessero i tragici eventi.