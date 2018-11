Luigi Di Maio : il dl sicurezza va votato

"Sono convinto che il Dl Sicurezza sarà approvato il 3 dicembre oppure salta tutto". Lo ha detto stamani il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in piazza del Viminale dove ha partecipato a una donazione di sangue. "Mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro", ha rilevato ancora. A stretto giro arriva la rassicurazione dell'alleato di governo, Luigi Di Maio che non ammette incertezze: "Quel decreto va avanti e va votato" perché altrimenti "poi non possiamo chiedere di rispettare il contratto di governo".





Il ministro di Lavoro e Sviluppo economico, facendo riferimento agli emendamenti presentati da quasi una ventina di parlamentari pentastellati, ha aggiunto che "il decreto va avanti anche perché se lo riapriamo e lo modifichiamo lo facciamo decadere: non ci sono più i tempi, Camera e Senato sono congestionati". E comunque "leggendo la lettera al capogruppo" inviata dai deputati che sollecitano correzioni al decreto "ho capito che questi emendamenti sono più una azione di testimonianza".