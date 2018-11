Ti sei meritata l'acido! hater contro Gessica Notaro

Gli inquirenti sono però riusciti a individuare due degli anonimi hater del web e hanno concluso la prima fase di indagine, comunicandola agli interessati, atto che prelude al rinvio a giudizio degli interessati, denunciati dai legali di Gessica e presto alla sbarra con l'accusa di diffamazione aggravata.

assurdi da parte di fanatici animalisti nei confronti di, l'ex showgirl riminese sfregiata dal fidanzato, condannato in appello a 15 anni e 5 mesi.La presunta rabbia degli ultrà animalisti se l'era attirata, Gessica, quando si era schierata in difesa del, dove lavorava, a rischio di chiusura. Anche lei avrebbe perso il suo posto di lavoro, come altri sei dipendenti, che aveva ripreso dopo la sua disavventura.