Tacchi a spillo e trasparenze ... Caterina Balivo da togliere il fiato

‘Vieni da me’ fa il pieno di gradimento ,merito anche della sua presentatrice Caterina Balivo che nell’ultima puntata ha sfoggiato un look come al solito elegantissimo. Per l'apertura della settimana, la conduttrice ha scelto uno slanciato tacco a spillo, fasciata in un tubino nero e poi il colpo al cuore del pubblico di uomini con un gioco di trasparenze da togliere il fiato.

Il segreto della sua bellezza : “Senza la pasta non potrei vivere. Sono di origini napoletane e mia mamma è una ‘pastara’ doc. Non tutti lo sanno, ma io sono cresciuta a spaghetti e maccheroni... La mangio da sempre, da che ero bambina, e continuo a farlo tutt’ora. Anzi, la cucino sempre anche per i bambini. Non sono mai stata in sovrappeso e questo certifica il fatto che la dieta Mediterranea non fa male. La mangio praticamente tutti i giorni a pranzo, condita in tutti i modi... Dal pesto alla passata di pomodoro artigianale tipica delle mie parti, dalle melanzane ai frutti di mare. Quando voglio stare attenta alla linea ne mangio non più di 80 grammi”.