Matteo Salvini : ok a dl sicurezza o salta tutto!

Poi, sulla Manovra : "Stiamo mettendo sangue nelle arterie degli italiani salassati in passato pure per colpa di scelte europee sbagliate e sono sicuro che Europa, mercati,agenzie di rating porteranno rispetto all'Italia che contribuisce con 5 mld di euro alle casse Ue".

Matteo Salvini manda un avvertimento chiaro alla fronda pentastellata che sta cercando in tutti i modi di sabotare il dl Sicurezza. "Il dl sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre, o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro". Lo ha dettoa margine della presentazione di un'iniziativa per la donazione di sangue in Piazzale del Viminale.