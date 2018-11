Cibi scaduti ed escrementi di topo! multa di 30 mila euro al bar Norman

La sorpresa è arrivata nel fine settimana, quando i poliziotti hanno ispezionato i frigoriferi della cucina e le celle poste nei sotterranei. 100 Kg di alimenti sequestrati e quasi 30 mila euro di multa (27.998 per essere più precisi). È il bilancio dei controlli degli agenti del commissariato Centro, insieme ai colleghi del Reparto anticrimine e della Divisione polizia amministrativa, nel bar Norman di via Pietro Micca, locale storico del centro di Torino.





Nel sotterraneo, da cui proveniva un forte odore di prodotti mal conservati, è stata trovata carne in iniziale stato di decomposizione, oltre ad escrementi di topi rinvenuti sugli scaffali utilizzati per la collocazione dei prodotti. È stata poi contestata, all’atto del controllo di polizia, la mancata esposizione della Scia, l’esposizione di prodotti sprovvisti del prezzo di vendita, la mancata applicazione della procedura di tracciabilità, il non utilizzo di frigoriferi con termometri propri a lettura esterna, l’esposizione di alimenti non confezionati e non protetti. Nei guai è finita la titolare del bar, che è stata denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e frode nell’esercizio del commercio.

I controlli straordinari del territorio, disposti dal questore Francesco Messina, si sono sviluppati nella zona di piazza Cavour, Murazzi del Po, piazza Vittorio Veneto, corso Cairoli, allo scopo di verificare il corretto comportamento di titolari e gestori degli esercizi pubblici.