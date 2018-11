Antartide, la troupe tv salva i pinguini intrappolati ed emoziona i telespettatori

"Abbiamo deciso di intervenire passivamente - ha detto Will Lawson, uno dei tre videomaker che ha speso 11 mesi in Antartide per seguire questi animali -. Una volta scavata la piccola rampa, cosa che ci ha richiesto poco tempo, l'abbiamo semplicemente lasciata ai pinguini. Eravamo euforici quando abbiamo visto che la stavano usando. In molti avranno un parere opposto, ma nel nostro cuore pensiamo di aver fatto la cosa giusta". In seguito alla messa in onda del loro documentario, parte della nuova serie Bbc Earth Dynasties, gran parte dei telespettatori ha approvato la decisione dei documentaristi

". E' uno dei comandamenti dellae del suo divulgatore più celebre, quelSir David Attenborough che da 60 anni firma e racconta, con la sua inconfondibile voce, programmi con splendidi documentari su fauna e flora da ogni angolo del pianeta. Ma in questo caso un gruppo diè andato contro le 'regole', agendo in prima persona per salvare un gruppo di pinguini imperatori rimasti intrappolati in un burrone e destinati a morte certa.