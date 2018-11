Fashion, il nuovo concept di Miky Falcicchio e Barbara Marin è C'è modo e moda

Il 2018 si chiude in bellezza per la Fatti per il Successo Academy. L'accademia pugliese ideata, fondata e diretta dall'imprenditore, social manager e talent scout Miky Falcicchio ha lanciato quest'anno il marchio di abbigliamento e accessori moda per bambini Crown 81 e il concept Top Influencer Model. Quest'ultimo è nato per soddisfare numerose richieste e raggiungere diversi obiettivi. Uno dei principali è il management di modelli e modelle semiprofessionisti da lanciare, proporre e inserire nel mondo della moda, dello spettacolo e della pubblicità attraverso una solida preparazione teorico e pratica oltre a un’attenta cura dell’immagine.





Il tutto mediante il supporto dell’ufficio stampa e un’efficace strategia di comunicazione online. I modelli e le modelle assistite da Fatti per il Successo avranno la possibilità di partecipare a eventi, shooting e campagne pubblicitarie oltre ad accedere a concorsi di bellezza nazionale e internazionale, assistiti dal management di Miky Falcicchio. Riceveranno un supporto nel miglioramento e perfezionamento del proprio profilo social.

Ora l'Academy dell'attore, casting director e Mister Italia 2010 Miky Falcicchio ha stretto un'altra importante collaborazione con la fotografa esperta di moda bimbo Barbara Marin per il concept "C'è modo e moda".

Una partnership molto utile e proficua per tutti gli aspiranti modelli e attori che si iscrivono alla Fatti per il Successo Academy. Il concept C'è modo e moda racchiude tutto quello che serve per essere lanciato nel patinato mondo dello show business nazionale. L’unione dei due professionisti assicura all’aspirante modello o attore, una serie di possibilità, garantite dall’esperienza ventennale che entrambi i professionisti hanno nel reciproco settore di appartenenza, sostenuti da ufficio stampa, media partner, produttori, casting director, addetti ai lavori e tanti follower.

Questa nuova collaborazione è molto preziosa in particolar modo per gli iscritti al “Top Influencer Model”, fiore all’occhiello dell’academy di Miky Falcicchio.