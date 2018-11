E' nata Stella! Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori

Fiocco rosa in casa del campione e dell'ex velina. Oggi è nata la figlia Stella. «La mamma e la bimba stanno bene», si legge sui social. La coppia ha desiderato tanto avere un figlio. Nonostante Bobo Vieri abbia sempre dichiarato che avrebbe preferito che la piccola nascesse negli Stati Uniti, la piccola è nata in una clinica a Milano questa mattina tra le 7 e le 8.

La gravidanza è stata cercata tanto da Costanza Caracciolo, colpita da un aborto spontaneo prima dell'arrivo di Stella. L'ex velina bionda ha perso il suo bambino e non ha nascosto ai fan il dolore per l'accaduto, nonostante la volontà di mantenere del riserbo e di cercare la discrezione. Poi il lieto annuncio e oggi il parto.

Alla coppia non resta che fare l'ultimo grande passo: il matrimonio. E secondo le indiscrezioni che circolano sul web, i due potrebbero convolare presto a nozze. Dopo l’arrivo della piccola, Vieri sembra avere in programma di chiedere in moglie Costanza. «Io non ho problemi – ha svelato l’ex playboy – facciamo nascere la bambina e poi vediamo»?.