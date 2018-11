È una Brunilde! La mamma di Asia Argento sulla storia con Corona

Già dopo le prime voci sul loro flirt, la moglie di Dario Argento si era espressa sui social parlando della figlia e di Corona come «due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano, un po’ inguaiati e inguaianti». E Asia aveva risposto per le rime con parole forti, svelate proprio dalla mamma («Fai schifo, sei una donna pessima, fo***ti tr**a»), parole a cui Daria aveva risposto con un laconico «un periodo in clinica non ti guasterebbe, siamo preoccupati per te». Asia aveva cercato di smorzare i toni dicendo «sono una ragazza con la testa sulle spalle, spero che chiariremo», per Fabrizio non era stato lo stesso: l’ex paparazzo dei vip, da Chiambretti, si è infatti lasciato andare ad un «intervenire così e pubblicare messaggi privati vuol dire cercare attenzione perché c’è dell’invidia». Parole non simpaticissime nel mettersi in mezzo in un rapporto tra madre e figlia.





