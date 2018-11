Siamo un po' in anticipo! Per i Ferragnez è già arrivato il Natale

Il rapper, a casa con il piccolo Leone, poi aggiunge con ironia: Se mai dovesse uscire la classifica del Financial Times delle donne che preparano per prime l'albero di Natale il primo posto non te lo ruberebbe nessuno. Sono super orgoglioso di te e se fossi a casa festeggeremmo insieme ma purtroppo mi hai lasciato a casa con un albero di Natale a mia insaputa e un banano"

Gli addobbi natalizi hanno già raggiunto casa, e mentreè a Disneyland, per fare da madrina all'evento per i 90 anni di Topolino,si occupa dell'enorme abete bianco, e commenta: "Passi l'albero di Natale che dici 'vabbè siamo in anticipo e ci può stare', ma almeno ilsulla slitta potevamo aspettare l'1 dicembre. Che ansia". Poi però aggiunge: "Volevo fare le congratulazioni e i complimenti alla mia mogliettina visto che oggi è uscitala classifica del Financial Times delle donne più influenti del mondo della moda e è al settimo posto... e sotto di lei ci sono Rihanna e Ariana Grande. Brava patata".