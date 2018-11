Non ha perso tempo! Asia Argento bacia un altro... la reazione di Fabrizio Corona

Asia Argento bacia un altro uomo, la foto che testimonia ilè statadiffusa suda Alfonso Signorini e sta facendo il giro della rete. Ma altro non è che unoe regista romana ai danni di, con la collaborazione della trasmissione ''. DaFabrizio ha confessato: "". Però, quando il conduttore gli mostra lo scatto di Asia che bacia un altro... cala il gelo.Asia ha voluto tendere una trappola all'ex agente fotografico. Lo scatto, messo online dal direttore del settimanale 'Chi', la ritrae in teneri atteggiamenti con un ragazzo, precisamente un. Sarebbe stato proprio un duro colpo da incassare per Fabrizio dopo le due notti di passione a Milano con Asia e una lunga conversazione con Dario Argento e Fiore, sorella della compagna. Laverrà svelata stasera da Piero Chiambretti, in occasione della puntata che vedrà ospite proprio Corona.