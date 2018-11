Grazie Roma! La Perego cade nella buca e si fa male

Disavventura per Paola Perego, che nella giornata di ieri ha raccontato ai follower sudi essere incappata in una brutta caduta a Roma. "", scrivemostrando il ginocchio sbucciato. Lalascia che sia l'immagine a parlare e l'espressione dell'emoticon aggiunta sullo scatto rende l'idea di quanto sia arrabbiata. Per fortuna nulla di grave per Paola che, a breve, vestirà i panni di nonna sprint. Laè infatti agli sgoccioli, presto diventerà mamma di Pietro.Rivedremo Paola Perego questa sera a ''. La conduttrice sarà una delle vittime delle trappole degli autori e verrà poi intervistata da Paolo Bonolis.