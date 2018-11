Mamma killer uccide i figli di 7 e 9 anni con un'iniezione letale e si suicida

La 48enne Marisa Charrère ha ucciso - in base ai primi rilievi della polizia - i figli di 7 e 9 anni e poi si è tolta la vita. L'orrore questa notte in Valle D'Aosta in un'abitazione nel centro di Aymavilles - pochi chilometri da Aosta. Secondo una prima ricostruzione della polizia la mamma era un' infermiera di cardiologia all'ospedale di Aosta e ha fatto ai due bambini una iniezione letale attorno a mezzanotte nella casa della famiglia. La Polizia è arrivata sul posto dopo la chiamata del marito, che si è ritrovato davanti la scena drammatica una volta tornato a casa. In casa sono state trovate due lettere scritte dalla donna nelle quali ha scritto della difficoltà insostenibile della vita.