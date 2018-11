Previsioni meteo domani giovedì 15 novembre : Bel tempo ma prepariamoci al feddo

Domani bel tempo su quasi tutta Italia dopo il maltempo al Nord-Est che al Sud - soleggiato nella maggior parte delle regioni, ma poi arriva il freddo: entro il weekend calo termico di 10°C al Nord. Da venerdì freddi venti orientali affluiranno sull'Italia e temperature in diminuzione a partire dal Nord-Ovest. Gli esperti di meteo.it avvertono che un vasto campo di alta pressione con massimi al suolo sull’Europa centro orientale assicurerà condizioni di tempo stabile e molto mite su tutta l’Italia anche oggi e domani. Da venerdì il centro dell’alta pressione si sposterà gradualmente verso il Nord Europa ed il nostro Paese risulterà esposto a venti orientali gradualmente più freddi in arrivo dalla regione balcanica, che nel fine settimana determineranno un calo termico più sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche: la diminuzione delle temperature, soprattutto al Nord, potrà essere anche nell’ordine di 10 gradi.

Nord - nuvole mattutine, ma già dal pomeriggio sarà sereno ovunque. Dopo il tramonto ci saranno ancora annuvolamenti, ma il sole non verrà coperto perché non ci sarà quindi poco male. Prevista nebbia notturna in Emilia-Romagna e nel milanese.





Centro - sereno dalla mattina, poche nuvole previste solamente in Abruzzo e sulla provincia di Latina, nel Lazio. Migliorerà ancora dopo pranzo. Torneranno un po’ di nuvole solo nella notte, quindi anche qui poco male che tanto sarete quasi tutti dormienti.





Sud - mattina nuvolosa in Campania, Basilicata e Sardegna. Nel pomeriggio invece è previsto sereno in tutte le regioni tranne le isole, in cui comunque non pioverà. Sono previsti annuvolamenti notturni anche qui, ma sempre senza pioggia.