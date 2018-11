Stan Lee : La classifica dei personaggi Marvel più ricercati sul web... vince Spiderman

Marvel la maggior parte delle persone pensano ai numerosi e bellissimi film che sono usciti sugli schermi negli ultimi anni. Marvel, invece, è l’universo dei personaggi immortali adorati in tutto il mondo ed è apparso inizialmente come universo a fumetti. SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha effettuato un’analisi dei più importanti personaggi Marvel. Non importa se sei un fan o hai solo familiarità con alcuni film - troverai una statistica curiosa che rivela l’interesse degli italiani per diversi personaggi. Ecco la lista dei più famosi supereroi Marvel per volume di ricerca. Se oggi dicila maggior parte delle persone pensano ai numerosi e bellissimi film che sono usciti sugli schermi negli ultimi anni. Marvel, invece, è l’universo dei personaggi immortali adorati in tutto il mondo ed è apparso inizialmente come universo a fumetti., una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha effettuato un’analisi dei più importantiNon importa se sei un fan o hai solo familiarità con alcuni film - troverai una statistica curiosa che rivela l’interesse degli italiani per diversi personaggi. Ecco la lista dei piùMarvel per volume di ricerca.

1. Spiderman

Magari l’Uomo Ragno è il personaggio Marvel più conosciuto del pianeta, se pensate un attimo a qual è stato il primo fumetto che avete letto da ragazzini, più di metà probabilmente risponderà che è stato proprio Spiderman. Peter Parker è un personaggio molto importante per la storia di Marvel Comics, lui è stato il primo protagonista di una storia pur non essendo adulto. Il suo potere è assolutamente conosciuto da tutti, in seguito al morso di un ragno radioattivo diventa un supereroe al servizio del bene sempre guidato dal motto dello zio: “Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità”.

2. Deadpool

Sapete quale personaggio è completamente matto? Se sapete chi è Deadpool, allora sì. La storia di Wade Wilson è abbastanza complessa, ma in ogni caso possiamo dire che lui è un ottimo esempio di supereroe non convenzionale. “Non ho chiesto io di essere super... e non sono un eroe”. Non perderti il ragazzo con i chimichanga.

3. X men

X men i mutanti più virali del mondo. Gene-X, ideato da Stan Lee, ha creato 10 personaggi indimenticabili le cui avventure sono attese da miliardi di fan in ogni Paese.

4. Avengers

Loki: "Io ho un esercito!"

Tony Stark: "E noi abbiamo Hulk!"

Avengers - I più potenti eroi della Terra… e anche il più grande team di supereroi del mondo Marvel. Sono uno più bello dell’altro, però nessuno è così egocentrico come Tony Stark.

5. Doctor strange

La magia è concentrata in lui. Il personaggio più magico che protegge la terra dal male. “Metti in dubbio la realtà. Cambia il tuo destino” - la frase che descrive al meglio il fumetto di Doctor strange.

6. Iron Man

Genio, miliardario, playboy, filantropo. Magari grazie a Robert Downey Jr. è diventato il personaggio più conosciuto in tutto il mondo. Se non più conosciuto più ironico e più ricco, di sicuro!

7. Thor

Thor - Dio del tuono con scarso senso dell’umorismo. Thor, comunque, è diventato uno dei più forti e più importanti protettori di entrambi i mondi, un supereroe membro fondatore degli Avengers e senza dubbio uno degli esseri più potenti e conosciuti dell'Universo Marvel.

8. Wolverine

Nonostante si presenti come Logan il suo vero nome è James Howlett. Nella sua vita ha viaggiato in un circo, vissuto in Giappone, con una tribù di indiani e ha preso parte alla seconda guerra mondiale. Una cosa spaventosa di Wolverin: nella versione classica di Marvel lui ha 10 figli, 8 dei quali sono morti per mano sua.

9. Captain America

Pochi conoscono la vera storia del personaggio nato nel lontano 1941. L’idea è nata dal desiderio di fare propaganda anti nazismo durante la seconda guerra mondiale. In un mondo stretto dalla morsa del totalitarismo, Capitan America fu concepito come modello di libertà e democrazia americana da contrapporre alla Germania nazista.

10. Venom

Principale antagonista del leader della nostra lista - Spiderman. Ma, infatti, è Buono o Cattivo? Questa una delle domande che ci si chiede più spesso in merito a questo personaggio.