Terribile! La piccola Lucy muore di tumore a 11 anni, lo stesso male che uccise la mamma

Inutili tutti i tentativi disperati di sottoporre Lucy a una cura sperimentale in Messico. Inutile anche la raccolta fondi. Per lei non c’era più niente da fare. Il post prosegue : «Sei stata la figlia migliore non ho mai sentito una brutta parola su di te e tu mi hai reso così orgoglioso di essere il tuo papà. Non ti sei mai lamentata di nulla durante il tuo trattamento e mi hai stupito con la tua forza, il tuo coraggio e la tua grazia. Eri bella dentro e fuori, e mi manchera il tuo sorriso raggiante, il tuo fantastico senso dell'umorismo e la tua anima sensibile perfetta. Il mondo è un posto molto peggiore senza di te e spero che mamma e Ruby si stiano prendendo cura di te ora».

In fine conclude : «Ti voglio bene lucy lu lu e ho amato tutto di te. Mi dispiace di non aver potuto impedire a questa malattia di prendere la tua vita. Non smetterò mai di amarti. Se avessi la possibilità di fare tutto di nuovo senza riuscire a cambiare il risultato, a partire da quando sei nata, non esitere, perché tu eri la perfezione. Mi mancherà la mia bellissima principessa. Dormi stretto angelo mio. Ti voglio tanto bene. Papà».