Ucciso con tre colpi alla testa : Giuseppe Marchesano trovato morto in casa dagli amici

Il 27enne Giuseppe Marchesano è stato trovato morto in casa dagli amici a Casteldelbosco, nel comune di Montopoli Valdarno in provincia di Pisa. Si indaga per omicidio e come riporta Il Tirreno la vittima era un giovane perito meccanico che lavorava per un'azienda tedesca. Il ragazzo è stato colpito con 3 colpi di pistola alla testa, quasi un'esecuzione sembra.

Giuseppe Marchesano era nato a San Miniato in Toscana, l'ultima volta era stato visto vivo venerdì sera, il giorno dopo non aveva mai risposto alle telefonate, così gli amici sono andati a cercarlo intorno all'ora di cena, ma quando sono entrati in casa, il ragazzo era a terra già morto. I vicini del 27enne hanno detto di aver sentito dei colpi simili a spari di arma da fuoco nella serata di venerdì.